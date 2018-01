De tre biler var parkeret uafhængigt af hinanden. Der er ikke meget tvivl om, at gerningsmændene gik målrettet efter at stikke ild på bilerne. Foto: www.brand-ishøj.dk

Tre biler sat i flammer: Politiet ønsker oplysninger

Selv om efterforskerne endnu ikke har fået de endelige resultater af de tekniske undersøgelser, så er politiet ret sikker på, at der var tale om påsatte bilbrande, og man ser med stor alvor på brandene. Den ene bil stod i en carport, som ilden fik fat i. Beredskabet fik dog slukket branden så hurtigt, at den ikke bredte sig ikke til bygninger. De påsatte brande var dog potentielt farlige.

Kriminalteknikere har undersøgt stedet, og der er sikret spor, som Vestegnens Politi nu arbejder videre med i et forsøg på at opklare sagen. Man har dog endnu ikke et motiv til, at de tre biler blev sat i brand.

Det var klokken 22.51 onsdag den 10. januar, at der kom melding om, at tre biler stod i brand på Vejlebrovej - den ene stod i en carport, de to andre på vejen. Der var altså ikke umiddelbart tale om, at ilden havde spredt sig fra én bil til de øvrige. To af bilerne var parkeret ved Vejlebrovej nummer 8R, mens den tredje holdt ved nummer 6B.