Tre biler i sammenstød

Tirsdag den 8. september kl. 15.14 blev det anmeldt, at der var sket et færdselsuheld på Avedøre Havnevej. Part 1 kom kørende ad Avedøre Havnevej i krydset med Kettegård Allé og nåede ikke at bremse helt op, da der opstod kø. Det medførte, at han påkørte part 2, som så påkørte part 3.