Tre biler i brand: Politiet søger vidner

To biler udbrændte og en tredje fik svære skader, da der natten til lørdag var en større bilbrand i Morbærhaven i Albertslund.

Vestegnens Politi fik klokken 01.29 en anmeldelse om, at der var brand i tre biler, som holdt parkeret ved Morbærhaven 55.

Politiet og Hovedstadens Beredskab rykkede straks til stedet, og selv om bilbrandene hurtigt kom under kontrol og slukket, så var resultatet, at to biler udbrændte helt og den tredje fik svære skader.

Vestegnens Politi gennemførte i løbet af natten undersøgelser på stedet, og søgte efter spor med politihunde. Brandårsagen er dog ikke fastlagt på nuværende tidspunkt, fortæller vagtchef Torben Wittendorff lørdag morgen.

Vestegnens Politi vil gerne høre fra eventuelle vidner, der har set eller bemærket noget i forbindelse med bilbrandene. Har man oplysninger, kan Vestegnens Politi kontaktes døgnet rundt på telefon 43861448.