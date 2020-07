Trainsurfer er kommet til skade på Glostrup Station

En mand er uden for livsfare, efter at han faldt ned fra et tog med hovedet først, melder politiet.

Vestegnens Politi er sent søndag aften rykket ud til en sag om trainsurfing, hvor en 39-årig mand fra Vestegnen er kommet til skade.

Det oplyser vagtchef Morten Steen ved Vestegnens Politi.

- Vi fik en anmeldelse, der lød på en personpåkørsel på Glostrup Station. Men der har været tale om en trainsurfer. En, der har siddet bag på toget og er faldet af, siger vagtchefen.

Vestegnens Politi har natten til mandag fået talt med den 39-årige mand.

Han har forklaret, at han sad på en af togets puffere bag på, og holdt fast i en vinduesvisker. Toget havde udgangspunkt i Høje Taastrup, men hvor længe manden har siddet bag på, vides ikke.

Da toget var ved Glostrup Station og bremsede op, faldt manden af og ned på skinnerne.

Han blev efterfølgende i ambulance kørt til Rigshospitalets traumecenter.

Han er dog uden for livsfare, melder Morten Steen.

- Han har fået sig en stor flænge i hovedet, som er blevet syet, og så har han fået en kraftig hjernerystelse, siger han.

Kort efter midnat natten til mandag er politiet i gang med yderligere undersøgelser i sagen.

Den 39-årige mand er i første omgang blevet sigtet for overtrædelse af jernbaneloven, siger vagtchef Morten Steen mandag morgen.

Det var en DSB-medarbejder, som indgav en anmeldelse om hændelsen klokken 22.12. Denne person havde set den 39-årige bag på toget. Lokoføreren på det tog, som manden sad bag på, havde ikke mulighed for at se manden.