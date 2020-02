Se billedserie Transportminister Benny Engelbrecht (th) besøgte Søren Boy Holst (tv) i Vallensbæk. De øvrige omkring bordet var Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen, Jelena Boy Holst og grundejerrepræsentant Erik Ødemark. Foto: Kim Rasmussen

Trafikstøj ved morgenbordet

Vestegnen - 04. februar 2020

Transportminister Benny Engelbrecht (S) besøgte en husejer i Vallensbæk for at lytte til motorvejsstøj. Han går efter et bredt trafikforlig i Folketinget, som også omfatter puljer til bekæmpelse af trafikstøj.

En klar februarmorgen med sol og kun en smule vind. Det er sådan en dag man får lyst til at åbne vinduet eller terrassedøren og lytte til fuglene.

Hvis man altså ikke lige har en af landets mest trafikerede motorveje liggende tæt på.

Det er virkeligheden for Jelena og Søren Holst, der bor på Nørrebred i Vallensbæk. Og de deler vilkår med tusindvis af andre borgere i Vallensbæk og på Vestegnen.

Derfor var transportminister Benny Engelbrecht (S) mandag morgen inviteret inden for til morgenbord, så han selv kunne lytte til trafikstøjen.

Og da Søren Boy Holst åbnede terrassedøren, kom suset fra motorvejen inden for. Oven i købet på en dag, hvor vejbanerne var tørre, og hvor det var stort set vindstille.

- Man får jo lyst til at lukke døren igen, kom det fra Jelena Holst.

Det er blevet værre De har boet i huset siden 2008, og det er kun blevet værre med trafikstøjen fra Holbækmotorvejen.

- Der kører flere og flere biler, og nu har vi også fået en jernbane uden støjafskærmning. Vi frygter for situationen, når der skal til at køre otte godstog i timen på jernbanen og endnu flere passagertog, forklarede Søren Holst.

Parret har netop fået opført en tilbygning til huset, blandt andet med 3-lags energivinduer efter 2020-standard.

- Jeg troede det ville hjælpe, men det har ikke haft den store effekt. Jeg kan stadig ikke falde i søvn på almindelig vis på grund af trafikstøjen, og det er sjældent vi åbner vinduerne, når vinden er på. Vi har i stedet investeret i ventilation, siger Søren Holst.

Mangler handling Det var Vallensbæks borgmester, Henrik Rasmussen (K), der havde inviteret transportministeren til Vallensbæk for at sætte fokus på problemerne med trafikstøj.

Både han og borgerne har haft så mange transportministerbesøg, at de næsten er holdt op med at tælle. Og indtil nu er der ikke sket ret meget, når det handler om at gøre et indhug i den sundhedsskadelige trafikstøj - hverken i Vallensbæk eller i en række andre Vestegnskommuner, som gennemskæres af nogle af landets største motorveje og jernbaner.

Kommunerne har peget på mange løsninger. Det er alt fra jordvolde og støjskærme, til støjdæmpende asfalt og nedsat hastighed.

- Efter min mening er det ikke en løsning at støjisolere husene. Beboerne vil så fortsat ikke kunne bruge deres haver, påpegede borgmester Henrik Rasmussen.

Søren Holst var enig:

- Om sommeren er det største problem, at man ikke altid kan være ude i haven. Man har denne her susen i ørerne hele tiden, døgnet rundt, siger han.

Vallensbæks borgmester tog transportminister Benny Engelbrecht med på en tur gennem villakvarteret, så han med egne ører kunne opleve trafikstøjen. Turen endte i det rekreative område Vallensbæk Mose, som også er hårdt støjbelastet.

- Det er meget nyttigt at se og høre tingene, som de er i virkeligheden, sagde ministeren efter gåturen.

Han er i gang med at forberede en plan for investeringer i infrastruktur - altså veje og jernbaner mm - og han regner med, at puljer til bekæmpelse af trafikstøj vil indgå.

- For mig er det vigtigt at lave et bredt forlig, der også rækker ud over næste valg, og dermed kan være stabilt og virke på længere sigt. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at der i forliget også vil indgå støjpuljer, og jeg ser gerne, at de har en størrelse, så de kan gøre en forskel, sagde transportminister Benny Engelbrecht.

Han havde også svært ved at forestille sig, at bekæmpelse af trafikstøj i netop Vallensbæk ikke ville blive prioriteret.

- Vi vil udpege de steder, hvor pengene får effekt for flest mulige, så jeg kan ikke forestille mig andet, end at Vallensbæk vil blive omfattet i en eller anden udstrækning, sagde Benny Engelbrecht.

Transportministeren ønskede ikke at sætte præcise tal på støjpuljerne, og han vil heller ikke sætte dato på, hvornår der kommer et infrastruktur-udspil - fx om det bliver før eller efter sommerferien.

Så hvornår borgerne kan lukke døren op til fuglesang i stedet for trafikstøj, står lige nu hen i det uvisse.

Gratis jordvold mod støj Erik Ødemark, der er boligejer i Vallensbæk og i årevis har kæmpet for at få reduceret trafikstøjen, deltog også i mødet med transportministeren.

Han overrakte ministeren en orientering om et projekt, hvor der ved hjælp af overskudsjord kan opføres en gratis støjvold på arealet mellem Holbækmotorvejen og Vallensbækvej - et projekt, som Vallensbæk Kommune hidtil har været meget tøvende over for.

I nabokommunen Ishøj er man allerede i gang med at opføre en kæmpe støjvold af overskudsjord - i dette tilfælde ud til Køge Bugt Motorvejen.