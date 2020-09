Trafikstøj: Nu sænkes hastigheden på motorvejen

Hastighedsgrænsen bliver nemlig nedsat som led i et forsøg på at dæmpe trafikstøjen fra motorvejen - og dermed afhjælpe støjgenerne hos de borgere i Hvidovre, der bor i nærheden af motorvejen.

- Vi iværksætter et forsøg, der skal undersøge, om man kan opnå hørbare dæmpninger af støjniveauet fra motorvejen ved at skilte med en lavere hastighed. Det er jo et spørgsmål, der længe har været diskuteret, og nu afprøver vi altså muligheden i praksis, siger hun.