Trafikomlægning på bro

I foråret går Hovedstadens Letbane i gang med at bygge letbanebroer i den østlige side af den eksisterende bro over jernbanesporene ved Glostrup Station. I den kommende tid vil man forberede vejen på broen til, at trafikken i det ene sydgående spor skal anvendes til nordgående trafik. Derfor lægges der asfalt i midterrabatten, og man forventer, at dette arbejde udføres i den kommende uge.