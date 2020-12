Trafikken ændres i stort kryds

Der sker nu ændringer i et af de helt store vejkryds på Vestegnen, Ringvejskrydset i Glostrup, hvor Hovedvejen mødes med Ring 3.

Arbejdet sker i faser, så der tages mest muligt hensyn til trafikken i det travle kryds. I midten af december forventer Hovedstadens Letbane, at arbejdet går ind i en ny fase. Det betyder, at der ændres på trafikken gennem krydset og etableres nye arbejdsområder i den østlige side af Ringvejen både nord og syd for krydset. I den forbindelse rykker arbejdsområderne tættere på ejendommene i den østlige side af Ringvejen