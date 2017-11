Trafikkaos på Avedøre Holme - og det fortsætter

Se billedserie Der var massive trafikproblemer på Avedøre Holme mandag eftermiddag. Billedet her er fra kl. 15.

Vestegnen - 20. november 2017 kl. 18:16 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige nu er der asfaltarbejde på Stamholmen i det store erhvervsområde Avedøre Holme i Hvidovre, og det gav mandag eftermiddag - mildt sagt - store trafikale udfordringer.

Der var så meget kaos, at Vestegnens Politi måtte rykke ud og få trafikken til at glide bedre. Det ændrede dog ikke på, at der var massiv kø, blandt andet for at komme igennem rundkørslen på Stamholmen og videre ad motorvejen.

Både firmaer og medarbejdere blev ramt. Blandt andet firmaer, hvis lastbiler holdt i kø i timevis og ikke kunne opfylde de aftaler, som de havde om levering af varer og ydelser. Og virksomhederne var ikke på forhånd informeret om vejarbejdet.

Der er også under normale omstændigheder stort pres på trafikken på Stamholmen - og et vejarbejde, hvor man inddrager en del af vejbanen, gør det bestemt ikke bedre.

Der er tale om et nødvendigt asfaltarbejde, fastslår Hvidovre Kommune. Som også afviser, at vejarbejdet kunne være udført om natten.

»Hvis projektet skulle være udført som natarbejde, ville det have fordyret projektet væsentligt, og det ville have gået ud over andre nødvendige asfaltarbejder i kommunen,« forklarer Gert Nelth, der er direktør i Hvidovre Kommune med ansvar for blandt andet det tekniske område.

Virksomhederne på Avedøre Holme var ikke på forhånd informeret om vejarbejdet på Stamholmen.

»Det skulle vi have gjort på en eller anden måde, måske ved informationsskilte. Vejarbejdet er jo ikke færdigt, så lige nu må vi arbejde på dels at informere, dels at skabe løsninger, der kan forbedre trafiksituationen. Vi går i gang med at prøve at finde løsninger med det samme. Og efterfølgende vil vi tage en dialog med grundejerforeningen på Avedøre Holme,« siger Gert Nelth, der erkender, at det er en møgsag.

Det var ikke kun lastbiler og personbiler, der blev ramt. Det gjorde busserne også, og dermed et stort antal buspassagerer.

Vestegnens Politi advarer om, at vejarbejdet omkring Stamholmen genoptages i morgen, tirsdag. Politiets gode råd er, at trafikanter i området allerede nu skal forberede sig på trafikale udfordringer.

»Sørg derfor allerede nu for, at tænke i alternative veje og tidspunkter at komme omkring i området på,« lyder opfordringen fra Vestegnens Politi.