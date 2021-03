Træningen er i gang og til sommer cykler de til Paris

Udgangspunktet var virksomheden Holm og Halby i Brøndby, hvor holdets kaptajn er direktør. Her stod frivillige, der har meldt sig til at udføre service, klar med morgenmad, kaffe og kage, da rytterne kom hjem fra den lange tur. Hver gruppe havde sin egen pavillon.

Team Rynkeby håber at kunne køre den lange tur til Paris til sommer, som er målet for træningen. Og derfor trapper de gradvist op på kilometerne, når de træner.

- Rytterne træner fra nu af og frem til sommer hver tirsdag samt lørdag eller søndag og hver uge forlænges træningen med 10 kilometer, så rytterne til sidst når op på at køre 120 kilometer på en træning, fortæller Sidsel Hjortshøj, som er på serviceholdet hos Team Rynkeby Vestegnen.

Hun oplyser også, at træningen foregår nye steder hver gang for afvekslingens skyld.

Team Rynkeby er et internationalt velgørenhedscykelhold, der hvert år cykler til Paris til fordel for børn med kritisk sygdom. Turen til Paris skal i år foregå for 20. gang fra den 10. til den 17. juli.