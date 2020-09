Træfældning gik galt

Det gik fredag aften galt, da et træ skulle fældes i Ishøj, og ramte en 72-årig mand.

Han slap dog med mindre knubs og kvæstelser, er meldingen fra Vestegnens Politi.

Den 72-årige mand var i gang med at fælde træet ved sin bolig, da det ved et uheld væltede ned i en forkert retning hen over ham.

Både politi, ambulance og akutlæge var på stedet.