Træd ind i vikingernes hårde hverdag

Vestegnen - 03. august 2019

Med udstillingen »Hver dag er en kamp« har Kroppedal Museum i Vestskoven vendt museumsoplevelsen på hovedet.

Når børn og voksne tager en tur på museum, så er udstillingen normalt fyldt med forskellige genstande, som man kan læse nærmere om på et skilt eller en skærm. Og det kan være spændende nok.

Kroppedal Museum i Vestskoven, på grænsen mellem Taastrup og Albertslund, har med udstillingen »Hver dag er en kamp - en udstilling om mennesket i vikingetiden«, vendt denne oplevelse på hovedet. Her er udgangspunktet en fortælling om vikingefamilien Astrid og Erik og deres børn.

Den fascinerende animationsfilm »År 805« er afsæt for de nedslag i vikingefamiliens liv, som vises på store skærme i udstillingens rum. Og som publikum kan man så at sige blive en del af vikinge-universet - man kan sætte sig på Astrid og Eriks seng fx. Det er tømrerne og håndværkerne fra Vikingebro-projektet, der har skabt et livagtigt miljø, så publikum selv bliver en del af fortællingen.

- Vi har haft et brændende ønske om at fortælle en hverdagshistorie om vikingerne. Der er jo fundet skeletter og genstande fra vikingetiden på Vestegnen, men i bund og grund er et skelet ikke så interessant. Vi har i stedet ville fortælle om det liv, som personen havde inden hun eller han døde. Vi har så at sige ønsket at vække vikingerne til live, forklarer museumsinspektør Mads Thernøe og udstillingsproducer Kenneth Paulmann.

Det er de lykkedes så godt med, at publikum strømmer til Kroppedal Museum. Og ikke alene har udstillingen et pænt besøgstal, publikum udtrykker også en meget høj grad af tilfredshed med oplevelsen.

Fund fra Vestegnen Fortællingen om Astrid og Eriks vikingefamilie er - naturligvis - ren fiktion. Ingen aner, hvad disse vikinger tænkte og sagde. Alligevel er fortællingen meget sandsynlig.

Den bygger nemlig meget indgående på arkæologiske og historiske fakta. Blandt andet på baggrund af de mange fund fra en stor vikingegravplads tæt på Vridsløsemagle, som museets arkæologer udgravede for nogle år tilbage. Gravpladsen er en af de største vikingegravpladser fra tidlig vikingetid, vi kender til herhjemme.

Udover at rumme i alt 120 vikingegrave, viste gravfund også, at flere af vikingerne stammede fra Gotland og formentlig var bosat på Vestegnen omkring 800 e.Kr.

I fortællingen bor Astrid ved Kroppedal, og hertil kommer Erik fra Gotland, der efter en årrække som kriger, er blevet købmand. Med sig har han blandt andet smykker til salg - og han forærer Astrid et halssmykke, som er et centralt element i fortællingen.

Et nøjsomt liv Hverdagshistorien om Astrid, Erik og deres børn, understøttes af de udstillede genstande, som for en stor del stammer fra udgravninger på Vestegnen. Så det er også muligt for publikum på udstillingen at kigge nærmere på autentiske vikinge-genstande fra dagligdagen, våben til forsvar af hjemmet, smykker og meget mere.

- Langt de fleste vikinger på Vestegnen havde et nøjsomt og hårdt liv. Det var en kamp for at skaffe føde og andre fornødenheder - man skal huske på, at det var et vilkår, at man kunne død af sult. Man skulle også være parat til at forsvare sig mod eventuelle fjender, siger Mads Thernøe og Kenneth Paulmann.

Så i en eller anden forstand har vikingerne haft et stressende liv - hvor de også skulle forholde sig til døden.

Alt sammen kan følges gennem udstillingens rum. Og så kan man spørge, om der ikke er død - skeletter - med på udstillingen? Og jo, det er der. Det er dog hverdagslivet og dets kampe, der er i fokus, så først til allersidst kan man kigge nærmere på skeletterne af vikingefamilien, som man har fulgt igennem udstillingen.

Nyt publikumsområde Og her spiller det nye publikumsområde en stor rolle.

Kroppedal Museum har skabt et nyt stort publikumsområde, og det har givet mulighed for at opdele udstillingens ind- og udgang, så de besøgende naturligt ledes gennem udstillingsrummene. Tidligere gik publikum ind og ud ad samme dør, og det satte naturligt nogle begrænsninger i opbygningen af udstillinger. De er nu fjernet, og dermed er der skabt et optimalt forløb gennem vikingeudstillingen.

Det nye publikumsområde, som rummer blandt andet en museumsbutik, skal ikke bare skabe mere plads og gøre besøget på Kroppedal lidt mere hyggeligt, men også danne bedre forbindelse mellem museet og de grønne udendørsområder.