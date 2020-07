Artiklen: Træ truede med at vælte: Beboere blev evakueret

Træ truede med at vælte: Beboere blev evakueret

Beboere i en bebyggelse ved Lucernestien i Rødovre måtte søndag aften kortvarigt forlade deres lejligheder, mens Hovedstadens Beredskab fik skåret et højt træ ned.

Klokken 18.03 blev Vestegnens Politi kontaktet, idet et højt træ på det grønne område ved bebyggelsen truede med at vælte i blæsten. Træet hældte ind mod bebyggelsen, og beboere blev evakueret.

Hovedstadens Beredskab blev tilkaldt, og de sørgede for at skære træet ned, så der ikke var risiko for beboere eller bebyggelse. Beboerne kunne derefter vende tilbage til deres lejligheder.