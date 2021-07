Se billedserie Next Glostrup har struktøruddannelser - anlægsstruktører og bygningsstruktører, der blandt andet arbejder med jernarmeringer. Struktørerne er de første ved et byggeri - de står for blandt andet for at lægge kloak og fundament - og de er også de sidste, når der skal lægges belægninger ved det færdige byggeri. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Træ, mursten og armeringsjern: Der er plads til kvinderne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Træ, mursten og armeringsjern: Der er plads til kvinderne

Vestegnen - 05. juli 2021 kl. 06:46 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Alt for få kvinder har job i byggebranchen, og alt for få kvinder vælger en håndværkeruddannelse inden for byggebranchen. Det forsøger Next Uddannelse i Glostrup at ændre på.

Monica tager en murer-skefuld mørtel fra spanden med den ene hånd, og lægger den gule mursten på plads med den anden. Det ser faktisk både pænt og lige ud.

Monica er en af de kvinder, der er kommet til en særlig event på den store erhvervsskole, som Next Uddannelse har på Fabriksparken i Glostrup.

Her kunne kvinder få et indblik i uddannelser rettet mod byggebranchen, og de kunne få gjort op med de myter og fordomme, som stadig er meget udbredte.

Deltagerne kunne møde kvindelige byggefags-elever, snakke med vejledere, se værksteder og høre om både stenfagsuddannelser, træfagsuddannelser og industriuddannelser. Og der var mulighed for at prøve selv, fx at lægge mursten eller bukke armeringsjern.

- Man kan sagtens være kvinde i byggebranchen, lød det overordnede budskab, inden der blev vist rundt i de forskellige værksteder. Med en supplerende bemærkning om, at der også kan være udfordringer.

Fokus på arbejdsmiljø I murerværkstedet fik deltagerne masser af information om, at der er stor fokus på arbejdsmiljøet og på at undgå fysisk nedslidning - og det gælder begge køn. Der er i dag masser af hjælpemidler til fx at undgå tunge løft, og der er ikke fysiske forhindringer i vejen for kvinder i murerfaget.

Lige som i de fleste andre håndværksfag, så skriger virksomhederne på arbejdskraft, så der er nærmest jobgaranti, hvis man vælger en uddannelse inden for byggebranchen. Desuden er der gode penge at tjene, og så kan uddannelsen og jobbet være et springbræt til en videregående uddannelse.

På Vestegnen tilbyder Next Uddannelse byggefagsuddannelser i både Rødovre, Glostrup og Ishøj.

Ønsker flere kvinder Next arbejder løbende på at få endnu flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, og i den forbindelse er det et særligt fokusområde, at få flere kvinder ind på byggeuddannelserne. Det vil nemlig løfte både uddannelserne og branchen.

- På Next Uddannelse har vi generelt en ambition om at skabe mere diversitet på vores erhvervsuddannelser, for vi tror på, at øget diversitet skaber et positivt miljø, både socialt og fagligt. Her er flere kvinder på vores byggeuddannelser et klart indsatsområde. Derudover vil vi naturligvis også gerne understøtte byggebranchen, som efterspørger flere faglærte, og her kan kvinderne også være en del af løsningen, siger Ole Heinager, direktør for Next Uddannelse.

Det kræver dog en særligt indsats, rettet mod kvinderne, som event'en i Glostrup var et udtryk for. Murer, brolægger og tømrer har alle dage været mandsdominerede uddannelser. Faktisk viste en undersøgelse fra 2018, at under 10 procent af de 170.000 ansatte i byggebranchen var kvinder, og billedet har stort set være det samme de sidste 20 år.

Next-direktør Ole Heinager siger, at det kræver en indsats hos alle parter, at tiltrække flere kvinder. Det er en opgave for erhvervsskolerne, og det er en opgave ude på virksomhederne og byggepladserne at udvikle en positiv kultur, som byder kvindelige elever velkomne.