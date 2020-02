Den røde snor blev trukket midt over.

Tovtrækning på den røde snor: "Ny" institution åbnet

Inden da havde borgmester Henrik Rasmussen, sammen med børn, forældre og personale råbt højt hurra for Mejsebo, der også kunne fejre 40-års-jubilæum.

- Jeg ved, at I er de bedste til at råbe hurra i hele Vallensbæk, sagde Henrik Rasmussen, og talte ned fra tre.

- Hurra, hurra, hurra, råbte børne- og voksenstemmer så højt, at det kunne høres i hele Vallensbæk.

Dagen var både en fejring af jubilæet, men også en indvielse af det ombyggede og nye hus. Og en indvielse kræver selvfølgelig en rød snor, der i dagens anledning ikke skulle klippes, men trækkes. Med borgmester Henrik Rasmussen på den ene side og udvalgsformand for børne- og kulturudvalget, Morten Schou Jørgensen, på den anden, kunne de sammen med en hel flok mejsebørn trække den røde snor midt over. Efter en kort kamp i disciplinen tovtrækning, blev den røde sløjfe på snoren trukket op, og Mejsebo var officielt indviet.

Diskodans er populært i Mejsebo, og jubilæet var derfor en god anledning til at danse. Til Volbeats "For evigt" slog borgmester, børn og barnlige sjæle sig løs under diskokuglens skær.