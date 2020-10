Brøndby 3-mandsblok, med nr. 11 Emma Burton, nr. 7 Julie Molin de Blanck og nr. 15 Lucia Babic. Foto: Lars Rasmussen Foto: LSR

Topvolley igen: Lagde ud med nederlag

Vestegnen - 05. oktober 2020

Efter mere end et halvt års venten, bliver der igen spillet topvolley. Brøndby Volleyball Klubs kvinder i volleyligaen lagde søndag den 4. oktober ud mod Team Køge, og det blev med et nederlag på 2-3.

Den lange coronapause har forårsaget, at forberedelserne til sæsonen er blevet noget forsinkede og med fem nye spillere i truppen var det tydeligt, at Brøndby-holdet endnu ikke har fået organisationen på banen helt på plads. Den efterhånden traditionsrige TimeGruppen Cup måtte ligeledes aflyses, så der har i år ikke været kampe mod andre stærke nordiske hold.

Ud af truppen er gledet de to udlændinge Jaime Kosiorek fra USA og Jamiee-Lee Morrow fra Australien samt den yderst forsvarsstærke A-landsholdsspiller Alina Sode, som har valgt at koncentrere sig om studierne.

Ind i truppen er kommet Freja Holme Barkler, som efter i fire år at have koncentreret sig om beachvolley, igen har fået lysten til at prøve kræfter med hallens gulv, hvor hun primært vil blive brugt som libero. Fra den stærke finske klub Kuusamo, er der hentet den højtspringende og hårdtslående kantangriber Lucia Babic. På centerpladsen er der kommet forstærkning af Rocio Fortuny, som desværre ikke kunne være med i søndagens kamp, da hun brækkede en finger kort efter ankomsten til Danmark. Florina Alexandru fra Rumænien indgår i hæverteamet og for en uge siden ankom australske Emma Burton for at forstærke blokade og kantangreb. Der er således fem nye spillere i 12-mands truppen og der vil endnu gå et stykke tid, før samspillet for alvor er på plads.

Dumme fejl kostede sejr

Team Køge vandt lodtrækningen og lagde ud med et højt servepres, som i starten af første sæt voldte Brøndby store problemer. Alligevel lykkedes det Brøndby at holde trit med Team Køge frem til 15-16, hvor Team Køge i et par rotationer med god fight fik skabt et hul og tog sættet med 25-19.

I andet sæt kom Brøndby bedre fra start og især Mette Breuning, som er udnævnt til ny anfører på holdet, viste sin høje klasse da hun på et tidspunkt, hvor Team Køge havde bragt sig i front, med blandt andet to serveesser var kraftigt medvirkende til at skabe et hul da hun stod for serven fra 16-19 til 22-19, Også ved nettet var hun effektiv med et vinderslag og tre blokadepoint og hun var dermed kraftigt medvirkende til, at sættet med 25-23 tippede over til Brøndbys fordel.

Sætsejren så ud til at give Brøndby den fornødne sikkerhed til, at de i tredje sæt sad solidt på spillet. Sofia Bisgaard sørgede med en fantastisk serv for at presse Team Køges tilstrækkeligt til, at deres angreb blev til at håndtere i Brøndbys forsvar. Hun stod således for serven ikke mindre end 13 gange i dette sæt og kun et par gange lykkedes det Team Køge at få ordentlig styr på modtagningen. Ved nettet blev det lettere at læse spillet og Mette Breuning og Emma Burton kunne således begge sætte tre point på blok-kontoen. Når Team Køge vandt serven, sørgede libero Laura Kjelstrup og Sille Hansen, som for alvor har fået godt styr på modtagningen, for at sende præcise bolde frem til Tajma Muharemovic, som fordelte angrebene godt frem mod sætsejren på 25-17.

De to hold skiftedes til at tage små føringer gennem hele fjerde sæt, og sidste gang de to hold havde kontakt, var ved 20-20, hvor Team Køge i to rotationer tog et afgørende ryk frem til 25-21.

Der skulle nu et afgørende femte sæt til. Team Køge tog en lille føring, som ved sideskift var på 8-5, men i rotationen efter gik det helt galt for Brøndby, som lavede en række dumme fejl. Team Køge gik på 14-6 og efter Brøndby fik pyntet lidt på det, kunne hjemmeholdet tage sejren med 15-8.

Stort potentiale

Naturligvis var der skuffelse i Brøndbylejren, men samtidig blev der undervejs vist et stort potentiale, som utvivlsomt vil komme til udtryk, når holdet bliver spillet bedre sammen og de to skadede spillere Rocio Fortuny og Florina Alexandru bliver klar og kan gøre truppen bredere.

Om den næste kamp, der er fastlagt til den 10. oktober, bliver spillet planmæssigt, er stadig uvist, idet modstanderne fra Gentofte har fået påvist Covid-19 i truppen og derfor har måttet udsætte deres første kamp.

Test vil vise om det bliver til endnu en udsættelse, eller om Brøndby kan byde velkommen til sæsonens første hjemmebanekamp, lørdag den 10. oktober kl. 14.00 i Brøndby Stadionhal.