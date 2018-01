Se billedserie Historier om den nye jernbane til Ringsted har været flittigt læst i 2017. Her er det et billede af det lange vogntog, der lagde skinner på strækningen. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Top 10: Disse historier hittede på nettet i 2017

Vestegnen - 30. januar 2018 kl. 11:15 Af AF Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nye jernbane til Ringsted, hjemmerøveri og storbrand, togbus og indkøbscenter.

Historier om de emner var nogle af dem, der sidste år blev læst flest gange på sn.dk/vestegnen i 2017.

Hele tre artikler om den nye jernbane til Ringsted hittede hos læserne, som da avisen for eksempel var med ude for at lægge spor på strækningen fra Køge mod nordpå gennem Vestegnen, hvor den nye bane går igennem Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Høje-Taastrup og København.

I artiklen kunne man læse om sporlægningsmaskinen, der er næsten 400 meter lang. I den forreste del sker den egentlige sporlægning, og bagved er der et antal vogne med cirka 3.200 sveller.

Når sporlægningsmaskinen kører fremad, bliver svellerne på et transportbånd ført fremad fra svellevognene og nedad til det kommende spor. Mens maskinen kører, skubbes svellerne på plads, så de ligger med den rigtige afstand og så de kommer til at passe præcist med bredden på sporet. Derefter presses skinnerne ned i klemmerne på svellerne. En af folkene på sporlægningsmaskinen sørger for, at de tunge stålskinner styres ned i klemmerne med stor præcision.

Sådan går det fremad - med 200 meter i timen. Dag efter dag, indtil der er spor i begge retninger. De flotte billeder og en interessant video viste, hvordan det egentlig ser ud, når man lægger skinner

Udover historien om selve sporlægningen, som blandt andet foregik på den nye jernbanebro over Vallensbæk-grenen på motorvejen ved Ishøj og Vallensbæk, blev historier og billedserier om arbejdet med jernbanen også læst flittigt. Her kunne man blandt andet se luftfotos fra den nye jernbane i både juni og december for at se, hvordan arbejdet skrider frem.

En september-dag sidste år opstod en brand på Postgade i Høje-Taastrup, som blandt andet fik myndighederne til at sende et varsel ud, om at borgere i området skulle holde sig indendørs og lukke døre, vinduer og ventilation på grund af kraftig røgudvikling.

Branden opstod søndag aften i en glasfiberbygning i Høje Taastrup, og den udviklede en kraftig røg, som kunne ses over store dele af Vestegnen. Der var meldinger om, at branden kunne ses så langt væk som både i Ishøj og Hundige.

Det var det tidligere TDC testcenter på arealet ved Postgade og Blekinge Boulevard, der var ild i.

Den historie var den næstmest læste på sn.dk/vestegnen i 2017.

»Fra fredag den 29. september og frem til den 21. december bliver køreledningerne på Køge Bugt banen fornyet af Banedanmark. I stedet indsætter DSB togbusser, mens der arbejdes på skiftende strækninger. Så hvis man er vant til at bruge S-toget på linje A, så gælder det om at holde sig orienteret.«

Sådan lød det i en artikel på sn.dk/vestegnen i september sidste år. Det var den tredjemest læste artikel i 2017.

Togbusserne kørte i stedet for S-tog på skiftende strækninger mellem København H og Køge flere hverdagsaftener og weekender henover efteråret, og mange borgere, der benytter Linje A, som går gennem Solrød, Greve, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Hvidovre kommuner, blev påvirket af ændringerne i efteråret.

Krimistof er også populært blandt læserne. Når der sker et trafikuheld, politiet efterlyser borgere eller der sker alvorlig kriminalitet, så gør vi på redaktionen meget for at opdatere vores website så hurtigt som muligt så borgerne er informeret.

Og det er noget, der bliver læst. Blandt de mest læste historier var blandt andet historierne om et voldsomt hjemmerøveri i Hvidovre, det andet på en uge, og et uheld, hvor en motorcykel kørte ind i en bil og to personer kom på hospitalet.

Også en historie fra begyndelse af 2017 om forhøjet vandstand i Kalveboderne blev flittigt læst. Som den fjerdemest læste historie sidste år, kunne læserne se, hvordan beredskabet var på hårdt arbejde for at sikre boliger i de ramte områder ud til Køge Bugt. Blandt andet Hvidovre, Ishøj, Brøndby, Vallensbæk, Greve og Solrød var potentielt i risiko for oversvømmelser.

2017 var også året, hvor Rødovre Centrum blev udvidet til at være Danmarks største center. I en artikel fra marts skrev vi om den udvidelse, der ville åbne i efteråret. Udvidelsen af Rødovre Centrum var centerets syvende udbygning siden åbningen i 1966, og det var altså noget læserne også var interesserede i.

Se de ti mest læste historier i faktaboksen.

Top 10: De mest læste artikler Her er de 10 mest læste artikler på SN.dk/vestegnen i 2017:



Sporlægning: Fed video og flotte billeder (20. januar) Video og billeder: Brand er under kontrol (4. september) Skal hoppe på togbussen på linje A (19. september) Video og billeder: Nu stiger vandet: Beredskab på hårdt arbejde (4. januar) Set fra luften: Den næsten færdige jernbane (4. december) Patrick Nielsen om skuddræbt 42-årig: Jeg savner dig allerede (17. januar) Nyt voldsomt hjemmerøveri i Hvidovre (23. oktober) Rødovre Centrum bliver snart Danmarks største center (28. marts) Så færdig er den nye jernbane (29. juni) To på hospitalet: Motorcykel kørte ind i bil (26. marts) Her er de 10 mest læste artikler på SN.dk/vestegnen i 2017: