Tog skarpladt pistol med på uddannelsen

Vestegnen - 03. maj 2018 kl. 14:20 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 32-årig studerende fra Rødovre skal tre og et halvt år i fængsel, efter han onsdag blev afsløret i at have taget en skarpladt pistol med på uddannelsescenteret TEC på Avedøre Holme i Hvidovre.

I Retten i Glostrup tilstod han, og den 32-årige fik en såkaldt straksdom. Han blev sendt til omgående afsoning.

Det var på intet tidspunkt hans intention at bruge pistolen til noget kriminelt, eller at skade andre. På grund af travlhed, havde han taget pistolen med på uddannelsesstedet - i stedet for at opbevare den hjemme, som han plejede. På uddannelsesstedet ville han »vise sig« med pistolen - og det fik vidner til at tilkalde Vestegnens Politi, der hurtigt rykkede ud og anholdt den 32-årige mand uden dramatik.

I forbindelse med anholdelsen onsdag, oplyste den 32-årige mand, at han også havde en militærriffel på sin bopæl i Rødovre, og riflen blev fundet af Vestegnens Politi under den efterfølgende ransagning. Også den blev den 32-årige dømt for.

Den 32-årige mand, der af politiet ikke er kendt i det kriminelle miljø, forklarede i retten, at han havde haft våbnene i nogle år - uden at have våbentilladelse. Det var alene et spørgsmål om hans interesse for skydevåben, og altså ikke med noget egentligt kriminelt motiv. Det ændrer dog ikke på, at det efter de seneste skærpelser af loven, giver en hård dom at medbringe våben i det offentlige rum.

Den 32-årige erkendte både at have taget pistolen, som var isat magasin med fire skarpe patroner, med på uddannelsesstedet samt besiddelsen af en M1 Carbine med cirka 200 tilhørende skarpe patroner. Manden erkendte også besiddelse af cirka 200 skarpe patroner til en M1 Garant riffel og cirka 500-1000 stk. blandet kaliber 22 ammunition.

»Jeg er godt tilfreds med, at retten har sendt et hurtig og markant signal i denne sag. At tage en skarpladt pistol med på et uddannelsessted er en alvorlig forbrydelse, som skaber stor utryghed,« siger anklager Teuta Memeti fra anklagemyndigheden hos Vestegnens Politi.