Tog det helt roligt: Delte ud af milliongevinst

En kvinde i 70'erne fra Rødovre vandt for et par uger siden en million kroner på millionærgarantien på Lotto, hvor man kan blive millionær, selvom man har 0 rigtige.

Kvinden har et plus-abonnement og tjekker derfor aldrig tal, eller de smågevinster, der sædvanligvis kommer ind på spilkontoen. Hun blev derfor noget overrasket, da hun blev ringet op af Danske Spils kundecenter søndag eftermiddag med beskeden om, at hun havde vundet en million skattefri kroner.

- Jeg sad med eftermiddagskaffen stille og roligt, da telefonen pludselig ringede. Først troede jeg, at det var telefonfis, men så bad kvinden i røret mig om at logge på min konto hos Danske Spil. Og der kunne jeg jo godt se, at der stod en million kroner. Det synes jeg da var herligt, siger hun til Danske Spil og understreger, at hun vil være anonym.