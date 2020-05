Tog Nygårds Plads i sin favn

De er forrygende entertainere, som får beboerne med - hvad enten det er til "Mormors kolonihavehus", "Er du dus med himlens fugle" eller "I den gamle pavillon". Eller den gamle Københavnervise bliver omskrevet til, at "så tager vi Nygårds Plads i vor favn". Nogle sidder tæt på Stine og Martin, men der er også god kontakt til de beboere, som følger underholdningen fra vinduer og altaner, og som Stine og Martin vinker op til.

Imens sørger personalet for, at der er den nødvendige afstand mellem beboerne. Ældrecenter på Nygårds Plads har endnu ikke haft et tilfælde af Covid-19 - og skulle helst heller ikke få det på grund af det udendørs arrangement.