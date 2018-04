Tog DM efter to overbevisende serier

Favoritterne fra Team Elina Elite er et nyt sammensat hold i år fra Greve, mens Team Luna fra Greve og Team Embla fra Espergærde IF er nogle rutinerede hold, som tidligere har vundet DM. I Grand Prix Rytme kæmper man i to serier, én med et håndredskab, som i år var tov, og én serie uden håndredskab.

»Det var en helt fantastisk oplevelse, jeg er helt vildt glad og meget lykkelig. Man træner så meget og hårdt for to gange 2.45 minutter på gulvet, og så er det bare fedt, når det lykkedes. Vi gjorde det godt i dag og stod sammen som et hold - jeg er så stolt og lettet. Det var en fed konkurrence - og vi leverede to gode serier. Vores mål er hele tiden at blive ved med at udvikle os - og det beviste vi i dag. Det er dejligt at kunne tage til EM om nogle uger i Æstetisk Gymnastik med denne medalje i bagagen,« fortæller en meget glad Nanna Heinrichson, gymnast på Team Elina Elite.