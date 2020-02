Tøndeslagning og teater

Hvem er hun, den lille pige? Hvor hører hun til? Er det mon i den mudrede sump hos de besidderiske, opblæste tudser? Eller blandt de sofistikerede, men fordomsfulde biller? Måske hører hun hjemme på et ensomt åkandeblad, der stille flyder med strømmen? Eller trygt under jorden som kone til muldvarpen i en verden fyldt med goder, men hvor solen aldrig skinner?

Ishøj Teater nyfortolker H. C. Andersens gamle eventyr om Tommelise. Gennem musik, sang, masker og fysisk komik skaber de tre skuespillere et poetisk univers. Ved brug af lyseffekter og enkle teatralske elementer stimuleres tilskuernes fantasi og inviteres til at digte med og begejstres over teaterets essentielle magi.