Eleverne synes, det er spændende at de, hvordan andre børns hverdag er og når de ser, at alle ikke har samme muligheder som dem, får de lyst til at hjælpe. Foto: Chilie Hviid Orloff

Tømmer opvasker og samler flasker for at hjælpe andre

Vestegnen - 18. december 2020

I skoleklasser landet over er der samlet flasker, klippet julepynt og tømt opvaskemaskiner. I SOS Børnebyernes skoletilbud, Omvendt Julekalender, opfordres eleverne nemlig til at gøre gode gerninger i december. Med de gode gerninger spreder eleverne glæde hos deres familier, men også blandt børn ude i verden. Mange elever får nemlig et lille beløb for de gode gerninger, som de giver videre til klassens indsamling for verdens udsatte børn.

Sidste år deltog 30.000 børn, mens det højeste antal deltagere hidtil har været 51.000 børn og gennem de sidste syv år har skoleeleverne samlet i alt 1,9 millioner kroner ind til udsatte og forældreløse børn gennem SOS Børnebyerne.

Igen i år er der rekordmange elever med i Omvendt Julekalender, der handler om at vende blikket ud i verden og give i stedet for at få. SOS Børnebyerne står bag kalenderen, og det er organisationens arbejde for forældreløse og udsatte børn, som de danske elever støtter i december. Hver dag kan de åbne julekalenderen, hvor Mille Gori, også kendt som Motor Mille fra DR Ramasjang, præsenterer en film om et barn i et andet land. Det er anden gang, at Mille Gori er vært for den populære julekalender.

- Det bedste er at fortælle historier, som gør børn nysgerrige på sig selv og deres omverden - derfor er jeg vært på Omvendt Julekalender. Børn er nysgerrige væsner, og når vi giver dem indblik i andre børns hverdag, så får de lyst til at vide mere og gøre noget godt for de børn, de ser på skærmen. Jeg synes, at det er helt vildt vigtigt, at vi lærer børn, at vi skal hjælpe hinanden, siger Mille Gori.

Både elever, lærere og forældre tager for ottende gang godt imod kalenderen, som sætter julen i perspektiv for børnene samtidig med, at det er helt i julens ånd at gøre gode gerninger for hinanden.

Så mange deltog på Vestegnen Rødovre: 6 skoler, 392 elever

Hvidovre: 11 skoler, 630 elever

Glostrup: 4 skoler, 230 elever

Høje-Taastrup: 10 skoler, 829 elever

Ishøj: 5 skoler, 624 elever

Brøndby: 4 skoler, 402 elever