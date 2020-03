Genbrugspladsen i Hvidovre er lukket for borgerne. Der modtages kun erhvervsaffald. Foto: CHRISTOFFER@REGILD.DK

Tømmer kun mad- og restaffald

Vestegnen - 24. marts 2020 kl. 13:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er styr på affaldshåndteringen i Hvidovre Kommune - dog med begrænsninger for borgerne.

Der bliver stadig hentet madaffald/restaffald hos Hvidovres borgere, men der kan være ændringer i forhold til afhentningsdag og tidspunkt.

Derimod bliver genbrugsbeholdere med plads til plast, papir, glas, metal og pap ikke tømt i øjeblikket. Der bliver heller ikke indsamlet haveaffald og storskrald.

Hvidovre Kommune og Amager Ressource Center opfordrer til, at man ikke bruger sin container, der er til madaffald/restaffald, til andre typer affald. I stedet er det mest optimale, at man for en tid opbevarer det affald, der ikke er dagrenovation i/ved egen bolig, indtil affaldshåndteringen igen kører på fuld kraft. På det tidspunkt sørger Hvidovre Kommune for at få afhentet alt affald hos borgerne, så man ikke selv skal køre på genbrugspladsen med overskydende affald.

I øjeblikket er det slet ikke muligt for private at benytte genbrugspladsen i Hvidovre. Det sker for at minimere coronasmitte-risikoen og gøre plads til håndtering af erhvervsaffald.

Genbrugspladsen i Hvidovre har udelukkende åbent for virksomheder, der skal af med deres erhvervsaffald. Det sker for at sikre, at erhvervslivet stadig kan holde sig kørende, ligesom det midlertidige tiltag er med til at reducere smitterisikoen blandt både besøgende og medarbejdere på genbrugspladsen.

Nogle af kommunens renovationsmedarbejdere er ikke på arbejde på grund af coronasituationen. For at alle borgere kan få hentet madaffald og restaffald som normalt, beder Hvidovre Kommune borgerne om at sætte deres affaldscontainer ud til vejen, så der arbejdsmæssigt spares tid.

På www.hvidovre.dk/affald kan man få informationer om den aktuelle affaldssituation, og man kan tilmelde sig kommunens sms-service, der informerer om, hvornår der bliver hentet affald i de forskellige affaldsfraktioner.

I Vestforbrændings område får borgerne fortsat hentet affald som normalt - men også her er genbrugsstationerne lukket for borgerne.