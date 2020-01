Vestegnens Politi har sigtet to unge for et overfald i oktober mod en buschauffør ved Friheden Station. Foto: Kim Matthai Leland

To unge sigtet for overfald på buschauffør

Vestegnen - 20. januar 2020 kl. 11:21 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er meget glade for den hjælp, som vi har fået fra offentligheden, og det vil jeg gerne sige for. Uden denne hjælp havde det været svært at opklare denne sag.

Sådan lyder det fra politikommissær Stefan Asmussen, efter Vestegnens Politi har sigtet to unge fra lokalområdet for at have overfaldet en buschauffør ved Friheden Station i Hvidovre tilbage i oktober 2019.

Det var fredag den 18. oktober 2019 cirka kl. 18.40, at en 53-årig buschauffør blev overfaldet på Friheden Station. Overfaldet skete dels i bussen, dels på busholdepladsen, hvor buschaufføren blev tildelt adskillige knytnæveslag, spark, blev spyttet på samt blev truet med, at de mistænkte ville skyde ham, næste gang de så ham. En anden buschauffør kom til og fik stoppet overfaldet.

Vestegnens Politi startede en efterforskning, men da den ikke som forventet førte til en opklaring af sagen, valgte Vestegnens Politi for en uge siden at gå ud med en fotoefterlysning af to mistænkte unge.

Det har betydet, at Vestegnens Politi nu har sigtet to unge for overfaldet. Begge er under 15 år og kan altså ikke straffes på almindelig vis. De kan dog muligvis få en sanktion af ungdomskriminalitetsnævnet, når politiet har efterforsket sagen helt færdig og der ligger en indstilling.

Begge de to unge mænd har over for politiet delvist erkendt hændelsesforløbet.

- Der er tale om en alvorlig sag, og jeg er glad for, at vi har kunne identificere de mistænkte, siger politikommissær Stefan Asmussen fra Vestegnens Politi.