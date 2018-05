Se billedserie De to nye praktiserende læger i Ishøj i forbindelse med underskrivelsen af lejekontrakten med kommunen.

Send til din ven. X Artiklen: To nye familielæger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To nye familielæger

Vestegnen - 30. maj 2018 kl. 10:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til november åbner to nye læger den fælles praksis »Familielægerne Ishøj«.

Tirsdag eftermiddag den 29. maj underskrev to nye kvindelige læger en lejekontrakt med Ishøj Kommune. Manglen på praktiserende læger har længe været et stort problem i Ishøj, og derfor var det en meget glad borgmester, der tirsdag kunne give håndslag på et nyt læge-samarbejde.

»Så lykkedes det endelig. Det har taget nogle år, men nu er vi kommet et pænt skridt nærmere den målstreg, hvor alle borgere kan få en læge i Ishøj,« siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

8000 Ishøj-borgerne har i dag ikke mulighed for at vælge en læge i Ishøj, da kommunens otte læger alle har lukket for tilgang. Med to nye læger får 3200 Ishøj-borgere, der i dag har en læge udenfor Ishøj, mulighed for at få en læge i egen kommune.

»Som borgere i Danmark har vi en forventning om, at vores praktiserende læge er placeret i vores bopælskommune, og at vi kan få en tid hos vores læge, når vi har behov for det. Derfor har vi i byrådet længe kæmpet for at få flere læger til Ishøj. Ansvaret for lægedækningen i Ishøj ligger på regionens skuldre, men vi har gjort alt, hvad vi kunne for at gøre det attraktivt at være læge i Ishøj, og det er positivt, at vi nu endelig kan se et resultat og kan tage en del af presset væk fra de eksisterende læger,« siger Ishøjs borgmester.

Ishøj Kommune tilbyder blandt andet de nye læger at lave sundhedstjek af udsatte borgere og en fast kontaktperson i kommunen, så indgangen til det kommunale system bliver så nemt som muligt. Kommunen har også hjulpet lægerne med at finde egnede lokaler til deres nye fælles praksis »Familielægerne Ishøj«. Valget er faldet på etage 5 Nord i Ishøj By Center - i bygningen modsat rådhuset. Her kommer de to nye læger til at bo i et nyt læge - og sundhedshus sammen med Region Hovedstadens distriktspsykiatri og de kommunale sundhedstilbud sundhedstjek, inkontinensklinik og sygeplejeklinik.

Dermed får kommunen endnu et læge- sundhedscenter, da der i dag allerede findes et af slagsen på etage 2 i bycentret. Udgiften til renoveringen af lokalerne, hvor lægerne skal bo, bliver betalt af Sundhedsministeriets pulje til etablering eller renovering af lokaler til brug for læge- og sundhedshuse. Her har Ishøj fået 11,5 millioner kroner til opgaven.

Forventningen er, at lokalerne er klar til, at det nye læge- og sundhedshus kan åbne i november 2018.