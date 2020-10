Artiklen: To mænd varetægtsfængslet for narkohandel

To mænd på henholdsvis 29 og 30 år blev torsdag morgen anholdt, mistænkt for narkohandel i blandt andet Hvidovre. Det skete i forbindelse med en igangværende efterforskning hos Vestegnens Politi.

Torsdag eftermiddag er de to mænd i et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup blevet varetægtsfængslet i fire uger.

De to mænd er sigtet for at besidde to kilo kokain og to kilo hash med henblik på videreoverdragelse.

De nærmere omstændigheder i sagen kendes ikke, idet grundlovsforhøret fandt sted for lukkede døre. Af hensyn til den fortsatte efterforskning og dørlukningen, har Vestegnens Politi på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger.