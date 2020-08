Send til din ven. X Artiklen: To mænd løsladt i skudsag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To mænd løsladt i skudsag

Vestegnen - 06. august 2020 kl. 20:03 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To 19-årige mænd er blevet løsladt i forbindelse med skyderiet søndag aften den 2. august på Brøndby Nord Vej.

Det bekræfter Vestegnens Politi.

Den hovedmistænkte i sagen, en 25-årig mand, er dog varetægtsfængslet i en anden sag, mistænkt for grov vold i Rødovre.

De tre mænd blev mandag den 3. august fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup, hvor anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi krævede dem varetægtsfængslet. Dommeren ville dog kun opretholde anholdelsen i tre gange 24 timer. Dog blev den 25-årige mand varetægtsfængslet frem til den 28. august, mistænkt for et voldsomt knivoverfald i begyndelsen af juli i et fitnesscenter i Rødovre, som han delvist erkendte.

Nu er de to 19-årige mænd blevet løsladt. Vestegnens Politi oplyser, at der ikke var grundlag for at fremstille dem i grundlovsforhør på ny. De er dog fortsat sigtede i sagen.

De tre mænd blev sigtet for skyderiet søndag aften, den 2. august omkring klokken 23 på Brøndby Nord Vej. De har alle tre nægtet sig skyldige.

Ved skyderiet blev der skudt efter en bil og den foreløbige efterforskning tyder på, at der kan være tale om en forveksling, hvilket den fremadrettede efterforskning skal afdække, oplyste Vestegnens Politi dagen efter skyderiet.

De to personer i bilen kom ikke til skade ved skudepisoden.

At der var et skyderi i samme område torsdag den 30. juli indgår i efterforskningen, men det er endnu for tidligt at sige, om der er en sammenhæng, er meldingen fra Vestegnens Politi.

I alt fem personer blev anholdt efter skyderiet. De to blev hurtigt løsladt, da der ikke var grundlag for at fremstille dem i retten. Og nu er yderligere to mænd altså blevet løsladt.

Skyderierne på Brøndby Nord Vej har i øvrigt fået Vestegnens Politi til at indføre en visitationszone i dele af Brøndby.