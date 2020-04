To mænd fængslet i kæmpe tyverisag

Fredag eftermiddag fik anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi varetægtsfængslet to danske mænd i 30'erne, der er mistænkt for en lang række tyverier fra byggepladser, til en samlet værdi af mere end en halv million kroner. De to mænd blev anholdt natten til fredag i forbindelse med tyveri af elværktøj fra en byggeplads, hvor tyvekosterne var læsset på to trillebøre. De to mænd har erkendt dette tyveri.