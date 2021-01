Artiklen: To mænd fængslet for våben

Det er opfattelsen hos politi og anklagemyndighed på Vestegnen, at to mænd i starten af 20'erne var i besiddelse af en skarpladt pistol i Brøndby, med relation til en igangværende konflikt i rocker/bande-miljøet.

Fredag er de to mænd på 23 år blevet varetægtsfængslet i fire uger. Det skete efter et grundlovsforhør i Retten i Glostrup, der fandt sted for lukkede døre. Derfor kendes de nærmere omstændigheder ikke.

De to mistænkte nægter sig skyldige.

De to mænd er sigtet for at være i besiddelse af en skarpladt pistol torsdag aften i Søholtparken i Brøndby Strand. Og at det skete som led i en konflikt mellem to grupperinger i rocker/bandemiljøet.

Begge mænd tog forbehold for at kære varetægtsfængslingen til Østre Landsret.