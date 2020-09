To mænd fængslet efter knivstik

To mænd på 32 og 34 år er tirsdag i Retten i Glostrup blevet varetægtsfængslet, mistænkt for et knivstikkeri mandag aften i Hvidovre.

De to mænd blev anholdt kort efter knivstikkeriet, der fandt sted ved boligbebyggelsen Hvidovreparken.

De to mænd blev fængslet in absentia. De var ikke selv til stede i retten, da begge var for syge til at møde op. De skal fremstilles i grundlovsforhør igen, når de er raske nok til det.

De to mænd er på nuværende tidspunkt sigtet for grov vold.