Vestegnens Politi efterlyser to mænd efter indbrud i Hvidovre og Brøndby. Foto: Thomas Olsen

Artiklen: To mænd efterlyst efter indbrud

To mænd efterlyst efter indbrud

Vestegnens Politi efterforsker en række indbrud i Hvidovre og Brøndby, og efterlyser i den forbindelse to mænd, der mistænkes for at stå bag.