To mænd dømt for voldsomt røveri mod kvinde

To mænd er blevet dømt for et voldsomt røveri mod en 25-årig kvinde i en lejlighed i Hvidovre.

Vestegnen - 28. august 2020 kl. 15:13 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To mænd på 21 og 34 år er blevet idømt henholdsvis ét år og tre måneders ubetinget fængsel og halvandet års ubetinget fængsel for et groft røveri mod en 25-årig kvinde i Hvidovre.

Begge mænd er makedonske statsborgere. Den 21-årige mand blev udvist af Danmark med indrejseforbud i 12 år. Den 34-årige mand slap med en advarsel om udvisning, idet han har en stærk tilknytning til Danmark.

Begge de to mænd modtog deres domme.

Røveriet fandt sted natten til den 2. januar i en 2. sals lejlighed på Holmelundsvej i Hvidovre. To mænd ringede på døren hos den 25-årige kvinde, der var faldet i søvn. Hun anede ikke uråd, og åbnede døren, hvorefter de to mænd skubbede hende baglæns ind i lejligheden. Begge var maskerede, den ene med en plastikmaske, og begge havde engangshandsker på. Desuden medbragte de en økse, gaffertape og strips.

Motivet synes at være, at to mænd havde købt en portion dårlig kokain. Nu ville de have pengene eller noget andet stof. I lejligheden fastholdt den ene af gerningsmændene kvinden, mens den anden gennemsøgte lejligheden. De fandt dog hverken penge eller stoffer.

Under hjemmerøveriet blev kvinden slået med et økseskaft, og hun blev bundet med gaffertape på hænder og mund.

Hjemmerøveriet var så voldsomt og larmende, at en beboer i opgangen ringede til Vestegnens Politi. I første omgang var det opfattelsen, at der måske var tale om husspektakler, men da kvinden åbnede døren, fandt man hurtigt ud af sagens rette sammenhæng.

Da Vestegnens Politi bankede på døren, flygtede de to gerningsmænd via lejlighedens altan. Den 34-årige, som under sagen erkendte, at han var i lejligheden men nægtede sig skyldig i røveri, sprang det sidste stykke, og han brækkede anklen flere steder, da han ramte græsset foran ejendommen, og kunne ikke flygte. Han blev anholdt og kørt på skadestuen.

Den 21-årige blev anholdt i en bil kort tid efter - på samme vej. Hans rolle i sagen var at være chauffør for de to gerningsmænd.

- At de nu dømte blev pågrebet med det samme, skyldes især den årvågne nabo og resolut politiarbejde, siger anklager Julie Engstrøm Skovgaard fra anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.

Den anden af de gerningsmænd, som fysisk var i lejligheden, nåede at flygte. Politi og anklagemyndighed på Vestegnen mistænker den 39-årige Morten Baldur Karrebæk Pust for at have været med til røveriet og han er i den forbindelse offentligt efterlyst. Vestegnens Politi efterlyser fortsat manden, og hører derfor fortsat gerne fra vidner, der kender til hans færden.

De to mænd var tiltalt for hjemmerøveri mod den 25-årige kvinde, men Retten i Glostrup - der ikke var enig i dette spørgsmål - mente, at der "kun" var tale om et røveri i lejligheden. Juridisk er det to forskellige ting, og det afspejles i blandt andet straffenes udmåling.

- Jeg vil nu overveje, om dommen skal indstilles til at blive anket, siger anklager Julie Engstrøm Skovgaard. Anklagemyndigheden har to uger til at overveje en eventuel anke.

De to mænd er fortsat fængslet. De har begge sidder varetægtsfængslet under hele sagen.

