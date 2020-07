To danske mænd er idømt straffe for hæleri og indbrud ved Retten i Glostrup. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: To mænd dømt for at drev hælercentral og stjæle værktøj og byggematerialer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To mænd dømt for at drev hælercentral og stjæle værktøj og byggematerialer

Vestegnen - 13. juli 2020 kl. 06:03 Af AF Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To mænd er blevet dømt for groft hæleri og flere indbrud på byggepladser og i byggemarkeder.

Det har Retten i Glostrup afgjort i en tilståelsessag, hvor de to danske mænd, der kommer fra Københavns-området, er idømt henholdsvis et års ubetinget fængsel og ni måneders ubetinget fængsel.

Sagen begyndte under corona-nedlukningen, hvor de to mænd blev anholdt for et tyveri på en byggeplads på Amager, taget på fersk gerning for at stjæle for cirka 50.000 kroner værktøj, der var læsset på to trillebøre.

Efterfølgende ransagede politiet en adresse i Rødovre, hvor man fandt el-værktøj og byggematerialer, som blandt andet Velux-vinduer i original emballage og Junckers-gulve. Det skønnedes, at der på lageret var varer for mere end 500.000 kroner.

Fængslet i april

Den 3. april blev de varetægtsfængslet for indbrud og hæleri, og Vestegnens Politi kunne gå i gang med efterforskningen.

Da politiet efterforskede sagen, fandt man frem til, hvor flere af tyvekosterne var blevet stjålet.

Ville tilstå

Mens de to mænd var varetægtsfængslet, meddelte de, at de ville tilstå nogle af sagerne, og nu er dommen altså faldet.

Den ene, en 39-årig mand, blev idømt et års ubetinget fængsel for groft hæleri af varer til en værdi af mere end 500.000 kroner samt indbrud. Han var tidligere straffet i 2016 , hvor han fik en dom for bedrageri.

Den anden, en 38-årig mand, blev idømt ni måneders ubetinget fængsel for hæleri af varer til en værdi af cirka 250.000 kroner og fire indbrud. Han er ikke tidligere straffet.

Drev hælercentral

Det var Robert Rafn, anklagerfuldmægtig ved Vestegnens Politis anklagemyndighed, der førte sagen i retten. Han erklærer sig tilfreds med dommen.

- Jeg er tilfreds med dommen, som er konkret begrundet og i overensstemmelse med praksis på området, siger Robert Rafn og fortæller, hvad dommeren blandt andet lagde vægt på.

- Der blev i dommen lagt vægt på, at den 39-årige mand har drevet en slags hælercentral, og at den 38-årige har deltaget heri samt begået flere indbrud, siger anklageren.

Dommen til de to mænd får anklageren til at sende en opfordring til borgerne.

- Jeg vil gerne opfordre til, at man altid tænker sig godt om, når man får tilbudt værktøj og byggematerialer til lave priser. Også hvis tingene bærer præg af skrift eller mærkning, som kan være fra de retmæssige ejere. Generelt skal man tænke sig om, og hvis noget synes for billigt, så er der ofte en grund til det. Man skal lytte til sin sunde fornuft, og det gælder selvfølgelig også andre ting end værktøj og byggematerialer. Det her er en forretning for nogen. Desværre, siger Robert Rafn.

De to mænd modtog deres domme.