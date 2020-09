To kvinder er blevet sigtet for butikstyverier i Rødovre.

To kvinder sigtet for butikstyveri

To kvinder er, uafhængigt af hinanden, blevet sigtet for butikstyverier i Rødovre. Begge har erkendt, oplyser Vestegnens Politi.

Mandag den 31. august klokken 18.11 modtog Vestegnens Politi anmeldelse om butikstyveri i et stormagasin i Rødovre.

En 33-årig kvinde var mistænkt for at have stjålet to tasker. Kvinden erkendte, men ønskede derudover ikke at udtale sig til politiet. Hun blev sigtet for butikstyveriet.