To kvinder og to mænd skal i Retten i Glostrup, anklaget for terrorvirksomhed. Foto: Bjørn Armbjørn

To kvinder og to mænd anklaget for terrorvirksomhed

Vestegnen - 16. maj 2018 kl. 12:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter indstilling fra Vestegnens Politi, Statsadvokaten i København og Rigsadvokaten tiltræder justitsministeren, at der rejses tiltale mod to kvinder og to mænd for overtrædelse af straffelovens paragraf om fremme af terrorvirksomhed.

De fire personer er tiltalt for i tiden omkring 18. marts 2017, at have forsøgt at rejse ind i Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat. De tre af dem blev anholdt af tyrkisk politi, inden de nåede at rejse ind i Syrien og vendte herefter tilbage til Danmark. Den sidste af de fire nåede ikke at forlade Danmark, da hun blev frataget sit pas.

De tiltalte er mellem 18 og 21 år og kommer fra Vestegnen og Aarhus-området. De tre, der blev anholdt i Tyrkiet, har været varetægtsfængslet, siden de vendte tilbage til Danmark i slutningen af marts 2017.

»Anklagemyndigheden har vurderet, at de fire havde til hensigt at slutte sig IS og dermed fremme terrororganisationens virksomhed,« siger vicestatsadvokat Anders Riisager fra Statsadvokaten i København.

Retssagen mod de fire er allerede berammet og begynder den 7. juni, og der ventes dom i slutningen af juni. Det bliver anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi, der skal føre sagen ved Retten i Glostrup.