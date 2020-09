To kan byde på fællesantennen

Kommunens advokater vurderer, at begge ansøgere lever op til de formelle krav, som Ishøj Kommune har opstillet til ansøgernes økonomi og erfaring med henblik på at sikre, at ansøgerne er i stand til at drive anlægget videre. Samtidig kan de begge dokumentere en aftale, der sikrer levering af tv.

Resultatet er, at begge ansøgere, Stofa og Ishøj Ny Antenneforening, er blevet godkendt til at byde på fællesantennen.

Første skridt frem mod et salg er en såkaldt prækvalifikation, som de interesserede købere skal bestå, før de inviteres til at byde. Prækvalifikationen er nu overstået.

Ny ejer forventes offentliggjort i december

Næste skridt i salget af fællesantennen er, at de to godkendte bydere, Ishøj Ny Antenneforening og Stofa, er inviteret til at afgive et tilbud på at købe Ishøj Fællesantenne. Tilbudsfristen er den 25. september. Herefter vurderes de to ansøgeres købstilbud ud fra fire forskellige kriterier, som er brugerinddragelse, sikring af tv-forsyning i fremtiden, service og købesum.

De tre første kriterier, der handler om brugernes oplevelser, vil vægte højst i vurderingen af det enkelte købstilbud. De vil samlet vægte 60 procent, mens købesummen vil vægte 40 procent.

Den 2. december 2020 forventes byrådet at beslutte, hvem der skal overtage Ishøj Fællesantenne fra 1. juni 2021.

Ishøj Kommune har lavet en FAQ med ofte stillede spørgsmål om salget af Ishøj Fællesantenne. Den finder man på www.ishoj.dk/fællesantenne-faq