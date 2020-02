To grove overfald: Politiet søger vidner

Med godt et døgns mellemrum var der to grove overfald i Ishøj, og nu søger Vestegnens Politi vidner.

Vestegnens Politi eftersøgte to knallerter med mulige gerningsmænd i området, gennemsøgte området med tjenestehunde og afhørte vidner på stedet. Det lykkedes dog ikke at anholde gerningsmændene.

Det andet overfald blev anmeldt lørdag den 15. februar klokken 18.30, og gik ud over et pizzabud på knallert, der var på vej over broen over Stenbjerggårds Allé.

Hvor broen ender ved Ågården, blev han prajet af to mænd, som derefter slog ham med et slagvåben, blandt andet i hovedet. Han blev skadestuebehandlet og udskrevet.