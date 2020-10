To gange Mathias kan opleves på Portalens jazzscene i Greve.

To gange Mathias på jazzscenen

To af dansk jazzmusik helt store, nye talenter kan lørdag 3. oktober klokken 13 opleves sammen på Portalens jazzscene, når sangeren og saxofonisten Mads Mathias er gæst hos Mathias Heise og hans kvartet.

Hvis man kan kalde noget et stjerneskud på jazz himlen, er det Mathias Heise. Han er en virtuos mundharpist i verdensklasse, som der ikke er hørt lignende siden Toots Thielemans. Mathias Heise har da også allerede høstet nærmest hvad der er af hyldest og priser, senest Kronprinseparrets stjernedryspris og Ben Webster-prisen for bare at nævne nogle få.