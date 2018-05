To er stadig på fri fod: En er nu fængslet for stort smykkeindbrud

En 29-årig rumænsk mand er i et lukket grundlovsforhør i Retten i Glostrup blevet varetægtsfængslet i foreløbig 14 dage, sigtet for at have deltaget i det spektakulære smykkeindbrud 27. april i Ishøj Bycenter. Han nægter sig skyldig.

Den 29-årige rumænske mand er sigtet for - sammen med to andre gerningsmænd, der er på fri fod - at have brudt ind i smykkeforretningen i Ishøj Bycenter, og at have stjålet smykker og ure for ikke under en halv million kroner.