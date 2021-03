Artiklen: To »ens« domme på få dage: Så røg han direkte i fængsel

To »ens« domme på få dage: Så røg han direkte i fængsel

Onsdag den 17. marts opsøgte en 35-årig mand en adresse i Brøndby, som han har forbud mod at være på. Vestegnens Politi kom til stede og anholdt manden.

Dagen efter, torsdag den 18. marts, fik den 35-årige en straksdom på tre måneders fængsel - dels for at overtræde tilholdet, dels for vold mod en politibetjent. Efter dommen var afsagt i Retten i Glostrup, blev han sat på fri fod med henblik på senere afsoning.