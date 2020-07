Hanzalah og Hudhaifah Durani sælger slush ice, popcorn og capri-sun i Brøndby Strand. Overskuddet går til at takke andre for deres indsats i området. Foto: Privat

To drenge bruger sommeren på at takke andre

Under en parasol ud mod vejen har Hanzalah og Hudhaifah Durani, på henholdvis 12 og 11 år, sat en lille bod op. Her sælger de slush ice og popcorn til forbipassrende.

- Vi har lært og oplevet, at når vi gør andre glade, så bliver man også selv glad, siger Hudhaifah om en af årsagerne til, at de selv gik ud og investerede i en slush ice maskine og satte det hele i gang.

"10 tak 2660" går ud på at takke alt fra læger til gårdmænd for deres indsats i Brøndby Strand med postnummer 2660.

- Vi gør det, fordi de hjælper 2660. De gør folk glade. Vi vil gerne takke dem ved at give dem blomster og chokolade, siger Hanzalah.

Med udgangspunkt i FN's Verdensmål 11 og 16 har de udvalgt 10 grupper, som de gerne vil takke. De to verdensmål omhandler "bæredygtige byer og lokalsamfund" og "fred, retfærdighed og stærke institutioner". Og ideen til at arbejde med verdensmålene kommer da heller ikke helt fra fremmede.

- Vores far er sociolog og forfatter. Vores mor er læge og forsker. De arbejder begge med verdensmålene, fortæller Hudhaifah, og Hanzalah tilføjer:

De første uger af sommeren har de brugt på at tjene penge til projektet, men nu er de gået i gang med deres takkerunder. De første i rækken var lægerne.

- De var taknemlige, og de syntes, vi gjorde et godt stykke arbejde, siger Hanzalah.

Da Vestegnen interviewer de to drenge er de på dag 27 af projektet og har tjent 6700 kroner på boden. En del af de penge går til gaver og takkesigelsesdiplomer, men en stor del af pengene går også til indkøb til boden, da priserne er lave og overskuddet derefter. Senest gik blandt andet den lokale købmand ind og sponsorede nogle af gaverne til lægerne.

De to brødre sidder ude i boden hver dag og i al slags vejr. Kunderne skal jo helst ikke gå forgæves.

Der er dog tid til at nyde sommerferien en gang imellem.

- I morgen skal vi i Sommerland Sjælland. Måske lukker vi, måske betaler vi andre for at stå her, siger Hudhaifah.