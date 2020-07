To drenge anholdt for røveri

Vestegnens Politi har anholdt to unge mænd på 16 og 17 år, mistænkt for røveri onsdag aften i Albertslund.

To unge mænd på 16 og 17 år ventes senere torsdag at blive stillet for en dommer i Retten i Glostrup, mistænkt for et røveri onsdag aften mod SuperBrugsen på Egelundsvej i Albertslund.

Vestegnens Politi fik anmeldelsen klokken 19.19, og rykkede straks til stedet.

En maskeret mand havde truet personalet med en pistol, til at udlevere en pengekassette fra et kasseapparat.

Vidneafhøringer og efterforskning hos Vestegnens Politi førte til, at politiet en times tid efter røveriet blev opmærksom på en gruppe på fire personer, der virkede mistænkelig.

- To af dem blev anholdt. Den ene er en ung mand på 16 år, som vi mistænker er gerningsmanden, og den anden er en ung mand på 17 år, som vi mistænker for at have medvirket, oplyser vagtchef Jens Møller hos Vestegnens Politi torsdag morgen.

De to andre er ikke mistænkt i røverisagen.

Politiet fandt også pengekassetten og våbnet - som viste sig at være en attrappistol - samt andre effekter.

Vagtchefen forventer, at den 16-årige og den 17-årige senere torsdag fremstilles i grundlovsforhør.