To blev sigtet for narkokørsel

Onsdag den 10. juni kl. 01.58 måtte en patrulje anholde en ung mand på 16 år for at føre en bil på Brøndby Møllevej under mistanke for at være narkopåvirket. Patruljen rejste også sigtelser for kørsel uden førerret og for besiddelse af en peberspray.