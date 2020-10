Artiklen: To biler bragede sammen: En person er flygtet

To personer er i ambulance blevet kørt på hospitalet, efter to biler tirsdag aften bragede sammen i det lysregulerede kryds mellem Vallensbæk Torvevej og Firkløverparken i Vallensbæk.

Der skulle dog ikke være tale om meget alvorlige personskader.

Meldingen kom tirsdag aften klokken 20.06. Både Beredskab 4K, Vestegnens Politi og Region Hovedstadens akutberedskab rykkede massivt til stedet.

Da Vestegnens Politi kom til stedet, kunne man konstatere, at føreren af den ene bil var flygtet fra uheldsstedet og ind i boligbebyggelsen Firkløverparken. Udover, at denne person var iført en rød trøje, er der ikke lige nu et signalement af denne person. Vestegnens Politi er dog i gang med efterforskningen.

To personer er blevet kørt på hospitalet til behandling - den ene til Rigshospitalets traumecenter, den anden til akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital. Ingen af dem skulle være i kritisk tilstand.

Der skete massive skader på bilerne.