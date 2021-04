Se billedserie To mænd er mistænkt for ulovligt at gøre 1.500 brugere i stand til at tilgå omkring 4.000 tv-kanaler via nettet. Foto: Free/Colourbox

To anholdt for ulovlig deling af 4000 tv-kanaler

Vestegnen - 14. april 2021 kl. 13:55

To personer - en 41-årig mand fra Glostrup og en 39-årig mand fra København - er blevet anholdt, mistænkt for ulovligt at gøre 1.500 brugere i stand til at tilgå omkring 4.000 tv-kanaler via nettet. De to mænd er sigtet for opretshavskrænkelser af særlig grov karakter.

Tirsdag gennemførte Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet - populært kaldet Bagmandspolitiet - en aktion, hvor fem adresser i hovedstadsområdet blev ransaget, og to personer blev anholdt og sigtet for ulovlig deling af IPTV, der er tv via internettet.

Efterforskningen blev indledt på baggrund af en anmeldelse fra Nordic Content Protection om konkrete internetsider, hvorfra der blev solgt ulovlige IPTV-abonnementer samt udstyr til opsætning af de ulovlige abonnementer. Dermed var det muligt for cirka 1.500 brugere at tilgå cirka 4.000 kanaler, heraf 244 danske, svenske og norske som fx TV2, TV3 Sport og Discovery DK.

De to anholdte mænd blev sigtet for ophavsretskrænkelser af særligt grov karakter og blev efterfølgende løsladt igen. I forbindelse med anholdelserne blev der foretaget ransagninger af de pågældendes hjem, hvor IT-specialister fra Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) assisterede Bagmandspolitiet med at sikre beviser til sagen. Desuden blev der beslaglagt 500.000 kroner, som formodes at være fortjeneste fra salg af de ulovlige abonnementer.

- Det er meget tilfredsstillende, at vi på baggrund af en grundig efterforskning kan stille de to anholdte til regnskab for deres ulovlige distribution af tv-signaler. Nu skal vi have gennemgået det beslaglagte materiale - og i den forbindelse kan det ikke udelukkes, at der bliver rejst sager mod de personer, der har købt de ulovlige abonnementer, siger Liza Pallesen, der er fungerende politikommissær hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.