To anholdt efter skyderi: Politiet søger vidner

To personer er anholdt efter natten skyderi i Albertslund.

Vestegnens Politi vil dog ikke oplyse nærmere om de to anholdelser.

Omkring klokken 02 natten til fredag rykkede Vestegnens Politi ud til en anmeldelse om høje brag eller knald i kvarteret ved Kanalgaden og Kongsholm Allé i Albertslund.

Nattens undersøgelser i området kunne umiddelbart ikke fastlægge årsagen til lydene, og politiet kørte fra stedet.

Tidligt fredag morgen, klokken 05.40, fik Vestegnens Politi en ny anmeldelse. Denne gang om et skudhul i et vindue til en lejlighed i Kanalens Kvarter. Og så startede en omfattende efterforskning.

Ingen personer er kommet til skade. Der er fundet afskudte hylstre i nærheden.

En mørk personbil er set køre i kvarteret omkring kl. 02, og politiet er ved at klarlægge, om den kan forbindes til skudepisoden:

- Efterforskningen er stadig i sin indledende fase, og det for tidligt at konkludere noget om motiver og årsager - det skal vores videre efterforskning kaste lys over, og vi holder alle muligheder åbne. Men vi hører gerne fra alle, som har set eller hørt noget relateret til episoden ved 02-tiden i nat, siger politikommissær Ole Nielsen.Lokalpolitiet er til stede med en mobil politistation på Kongsholm Allé ved Fuldbrovej frem til fredag aften. Vidner, beboere og andre er meget velkomne til at komme forbi, og ellers kan man altid kontakte Vestegnens Politi på telefon 43861448.Politikommissær Ole Nielsen kan bekræfte, at to personer er anholdt i kvarteret fredag formiddag, men han ønsker på nuværende tidspunkt ikke at kommentere anholdelserne nærmere eller frigive flere oplysninger fra efterforskningen.