En 29-årig mand er dømt i forbindelse med en alvorlig trafikulykke på Køge Bugt Motorvejen.

To alvorligt kvæstet: Dømt for at køre ind i Falck-bil på motorvejen

Vestegnen - 12. januar 2021 kl. 21:27 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

To personer blev alvorligt kvæstet, da en varebil i august 2019 bragede op bag i en Falck-bil, der holdt i nødsporet sammen med havareret varebil på Køge Bugt Motorvejen ved Brøndby.

Nu er en 29-årig mand fra Ishøj blevet dømt i sagen. Retten i Glostrup har frakendt den 29-årige førerretten betinget i tre år og idømt ham 10 dagbøder på hver 700 kroner.

Den dramatiske ulykke fandt sted om formiddagen den 20. august 2019 på Køge Bugt Motorvejen ved Brøndby, ved udfletningen mellem Amagermotorvejen og Motorring 3.

Her holdt en Falck-bil i nødsporet, med de gule blink tændt, for at skifte dæk på en punkteret varebil. Falck-bilen holdt som sådan i nødsporet, men ragede højest 15 centimeter ud i højre vejbane med det gule advarselsblink tændt.

På motorvejen kom den 29-årige kørende i sin varebil med en hastighed på 80-90 kilometer i timen. Om det var på grund af for kort afstand til den forankørende bil, eller det var uopmærksomhed, er ikke klarlagt præcist, men det er i hvert fald en kendsgerning, at den 29-årige fører fra Ishøj undveg til højre om den forankørende bil og derefter ramte ind i Falck-bilen og den anden varebil i nødsporet.

Det var en ganske voldsom ulykke. Vestegnens Politi var massivt til stede på ulykkesstedet, ligesom Hovedstadens Beredskab, flere ambulancer, akutlæge og en bilinspektør blev tilkaldt.

Fem personer blev kvæstet - to alvorligt. Den ene var en Falck-medarbejder, der var i gang med at hjælpe varebilen med det punkterede dæk. Begge de alvorligt kvæstede er stadig sygemeldt i forbindelse med ulykken.

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi rejste efterfølgende tiltale mod den 29-årige fra Ishøj. Nu er han dømt for at tilsidesætte væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, ikke optræde hensynsfuldt og agtpågivende, køre for tæt på forankørende og uagtsomt at have påført to alvorlig skade.

Den 29-årige vedtog afgørelsen.

Ved samme ulykke blev fem bilister sigtet for at filme ulykkesstedet, da de kørte forbi.

- At filme mens man kører er selvsagt farligt og en overtrædelse af færdselsloven. At filme tilskadekomne som privatperson, kan også være en overtrædelse af straffeloven - og under alle omstændigheder fuldstændig utilstedelig, lød det fra Vestegnens Politi.