Tjen penge på dit jern- og metalskrot

Vestegnen - 21. august 2021 kl. 19:06

Stena Recycling åbner nu dørene for håndværkere og private i Brøndby og omegnskommunerne.

Det betyder, at virksomheder og borgere i såvel Brøndby Kommune som de øvrige omegnskommuner nu får bedre muligheder for at spare på jordens ressourcer og samtidig blive belønnet for indsatsen. Stena Recycling A/S, der er Nordens største genanvendelsesvirksomhed, udvider nemlig sin store filial i Brøndby.

Håndterer nu metal

Hidtil har afdelingen i Brøndby dagligt håndteret store mængder pap, papir og plast, elektronisk skrot samt farligt affald for områdets virksomheder.

Nu udvides indsatsen til også at omfatte håndtering af metal. Samtidig udvides ordningen, så det fremadrettet også bliver muligt for håndværkere, mindre fremstillingsvirksomheder og lokale borgere at tænke og handle mere miljørigtigt ved at bidrage til at værdifulde materialer kan genanvendes.

At Stena Recycling i Brøndby fremover også kan tage sig af jern- og metalskrot kommer primært områdets mange mindre virksomheder og håndværkere til gavn. Men også private forbrugere kan indlevere jern- og metalskrot. Allerede den 1. september slår Brøndby portene op så det også bliver muligt for håndværksvirksomheder og private fra lokalområdet at sælge jern- og metalskrot.

Nyt udstyr

- Vi har investeret i nyt udstyr, der er udviklet til sikker og forsvarlig håndtering af alle former for metal. Med oprettelsen af et metalcenter i nærområder yder vi en service især for de mange mindre og mellemstore virksomheder - særligt håndværksvirksomheder - men også de mange borgere i lokalområdet, som ønsker at genanvende værdifulde metaller, men hidtil har skulle køre et stykke vej for at komme af metalskrottet. Så har man f.eks. kobber, messing, aluminium, fælger, kølere, kabler, ledninger, zink, bly, skillemetal eller et redskabsskur, der trænger til at blive tømt for udtjente metalgenstande, så er man velkommen, siger Jimmy Lønbro, Filialchef hos Stena Recycling A/S, Brøndby.

Jimmy Lønbro er en erfaren mand inden for genanvendelse. August 2021 kan Jimmy Lønbro fejre, at han nu har arbejdet for Stena Recycling i 41 år. Sammen med kollega Brian B. Johansen, der i 20 år har håndteret metal i Stena Recycling regi samt Kamilla Kit Larsen, er det et kompetent metalhold, som virksomheder og håndværkere kan møde fremover.

Åbent dagligt

Hele teamet ser da også frem til at møde nye personer på Banemarksvej 40, hvor Stena Recycling er hjemhørende. Der er åbent dagligt fra 07.00 til 15.00, fredag fra 07.00-14.30.

- Vi bygger på viden om genanvendelse, service og langvarige relationer. Vi vil naturligvis gøre vores bedste for at så mange som muligt kan komme igen i årenes løb. Ved at vi udvider vores håndteringskapacitet bliver det lettere for virksomheder og borgere i området også at indlevere deres metalskrot, når de alligevel skal af med f.eks. deres elektroniske affald, siger Jimmy Lønbro.

Når man indleverer sit metalskrot til Stena Recycling kan man vælge at få beløbet udbetalt eller løbende få pengene overført. Ud over at det nye tiltag gør det lettere for private at tjene penge på at omdanne metalskrot til nye produkter, er det også med til at styrke beskæftigelsen i området.