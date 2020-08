Se billedserie Mads Ellegaards have i Hvidovre er med for første gang i Danmarks Vilde Haver som én af 60 udvalgte haver. Det har også fagligt hans interesse, da han arbejder som naturvejleder i Ishøj. Foto: Lisbeth Jansen

Tjek billedserien: Få inspiration til en vild have

Vestegnen - 01. august 2020 kl. 13:06 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er meget nyt at lære og gå i dybden med, selv for en naturkyndig person, når man laver sin have om til en vild have med blik for biodiversiteten.

Det har Mads Ellegaard fra Hvidovre sandet, efter han og familien siden foråret har ladet dele af deres have gro som led i at være en af 60 udvalgte danske haveejere, der er med i projektet "Danmarks Vilde Haver".

Samtidig skal der heller ikke så mange ændringer til i en traditionel dansk have, før den tager mere hensyn til insekter, dyr og klimaet, har Mads Ellegaard opdaget.

Et eksperiment Det er WWF Verdensnaturfonden og Haveselskabet, der står bag ekseprimentet Danmarks Vilde Haver, som vil afdække, om det ved fælles hjælp er muligt at fremme biodiversiteten i de danske haver.

Konceptet er, at 60 danske familier fordelt på seks forskellige regioner i løbet af foråret og sommeren skal lave deres haver lidt vildere via forskellige indsatser, som fremmer biodiversiteten. Familierne observerer og registrerer løbende forandringerne i en logbog. For eksempel nye, vilde blomster og planter, nye arter af insekter, padder og gnavere. Deltagerne får en guide til aktiviteterne samt materialer til at udføre dem.

Og noget tyder på, at projektet rammer en interesse hos danserne, for der var over 1500 ansøgere til at deltage.

En tredjedel er nok Der er tænkt over hver en deltalje i Hvidovre-haven. Græsset er højt i en del af haven, men der er fortsat stauder, ligesom græsset er slået rundt om nogle ramper, som sønnen i familien ofte udfolder sig på. Bær vokser ivrigt, der er sået særlige frø i plantekasser og sat vandskåle op i flere højder. På den måde er der plads til alle - uanset om man er menneske, insekt, fugl eller plante.

Det var på de sociale medier, Mads Ellegaard først blev opmærksom på Danmarks vilde haver. Hans interesse blev vækket, og med deltagelsen vil han se, hvad der er muligt i en privat have, og hvad han potentielt kan overføre til sin arbejdsplads, Ishøj Naturcenter.

- Det er spændende at se, hvor meget vi kan gøre med vores egen have for at øge biodiversiteten. Og se udviklingen af kombinationen med dels klippet græs og dels vildtvoksende områder, uden at det går ud over vores brug af haven til leg og ophold. Hvis man i alle haver afsatte en tredjedel af arealet til at vokse vildt, ligesom vi har gjort hos os, hold nu op, hvor ville det rykke ved biodiversiteten. Det er hver eneste kvadratmeter, der gør en forskel, lyder det fra Mads Ellegaard.

- Derudover er jeg jo naturvejleder, og hvis jeg kan øve mig herhjemme på nye projekter, håber jeg at kunne overføre en del af det, jeg laver og lærer, til naturcentret, hvor jeg arbejder. Vi har allerede haft fokus på bier og biodiversitet for udskolingselever, og de har selv lavet en større udgave af det bihotel, jeg har her i min have, fortæller Mads Ellegaard.

Bihotellet er en træstub, hvor han har boret vandrette huller, så vilde bier har muligheder for at efterlade sit afkom her sammen med en lille pollenpakke.

- Hvis man giver sig i kast med de vilde bier, så er det en helt ny verden og historie, siger Mads Ellegaard og sætter det i forhold til, at han i forvejen har bistader bagerst i haven til honningbier, der i sammenligning med de vilde bier kan betragtes som husdyr.

Noget af det, der interesserer Mads Ellegaard er nemlig, at der pludselig dukker arter og sorter op i haven, som ikke har været her før. Om det så er den træbende bladskærerbi, en gærdesmutte, en blå cikorie eller den lyserøde udgave af urten røllike.

Med lup og kamera Noget af det øvrige nye i haven er sat op for at lokke de bevingede arter til. Eksempelvis flagermuskasser på husgavlen, humlebibo samt et spurvehotel længere nede i haven.

Mens Mads Ellegaard fortæller entusiastisk om insektarter, fugle, græs, ukrudt og forskellige konstruktioner til gavn for flora og fauna, kommer han selv ind på, at det godt kan blive lidt nørdet - selv for én, der lærer andre om naturen.

- Det bliver lidt nørdet. Jeg tror aldrig, jeg har været så meget i min have, som siden den blev til en vild have. Jeg har ofte et forstørrelsesglas eller et kamera med herud, siger han og fortæller som eksempel, at pludselig går han op i hvilke typer fluer, der færdes i hans have.

- Det er rart, at vi har fået flere rum i haven. Men det vigtigste er, at vi gør noget for biodiversiteten, konstaterer Mads Ellegaard.